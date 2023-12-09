Путин долго тянул "интригу" и только 8 декабря объявил официально, что будет баллотироваться на выборах президента. Они состоятся уже в 2024 году. Провести позорную "театральную постановку" Россия собирается и на временно оккупированных территориях Украины.

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Как отреагировали в МИД Украины

В МИД Украины мощно отреагировали. Цивилизованный мир призвали наложить новые санкции, а также не посылать своих граждан в качестве наблюдателей на эти псевдовыборы.

Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет незаконным и ничтожным,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули, что выборы в России не имеют ничего общего с демократией.

Выборы в России могут стать переломным моментом

Владимир Зеленский ранее признался, какие у него ожидания от предстоящих президентских выборов в России. Украинский лидер подчеркнул: неважно, как они будут происходить, все знают результат.

В то же время украинский лидер прогнозирует, что выборы в России в 2024 году могут стать переломным моментом. Для этого необходимо, чтобы цивилизованный демократический мир не признал их результаты.