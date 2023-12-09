Бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов прокомментировал это событие 24 Каналу. По его словам, все российские выборы – это бутафория, начиная даже не с Путина, а с Ельцина.
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"Я думал, что он затянет этот театр еще больше, чтобы заставить его просить не украинских коллаборантов, а россиян", – заметил Жирнов.
Как известно, президентские выборы в России состоятся 15–17 марта. Предполагают, что эта процедура продлится три дня, чтобы максимально увеличить явку населения и осуществить манипуляции с голосами.
Теперь "прямая линия" будет без "вишенки"
Экс-агент КГБ не знает, зачем Путин объявил о своем баллотировании именно сейчас. Во время "прямой линии" с народом 14 декабря это было бы уместнее.
14 декабря это была бы некая "вишенка на торте". А теперь "вишенки" нет и понятно, что он будет рассказывать свои привычные враки, которые никому не интересны,
– констатировал Жирнов.
Он добавил, что эти конференции мало кто реально смотрит, кроме специалистов, которым приходится это делать для комментариев и объяснений.
Путин снова идет в президенты: что нужно знать
- Как известно, Путин будет баллотироваться уже трижды подряд, что нарушает конституцию России. Однако в 2020 году он "обнулил" свои предыдущие сроки и теперь может царствовать до 2036 года.
- О том, что выборы в России являются бюрократической процедурой, признают даже прислужники Путина. Так, его пресс-секретарь Дмитрий Песков "наванговал" диктатору более 90% голосов, но потом отказался от своих слов.
- К слову, в октябре ПАСЕ призвала все страны Совета Европы признать Путина нелегитимным после истечения его нынешнего срока. Кроме того, депутаты поддержали резолюцию, в которой назвали российский режим диктатурой.