Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежегодный форум президента России Владимира Путина "Прямая линия" и ежегодная пресс-конференция состоятся одновременно. В то же время, дата проведения мероприятий неизвестна, ведь Кремль оставляет за собой возможность отменить их.

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России нужны победы

В декабре 2022 года ежегодную пресс-конференцию Путина отменили. Аналитики Института изучения войны считают, что таким образом в России хотели предотвратить информационные риски, связанные с ответом Путина на сложные вопросы о войне и международной ситуации. "Прямую линию" тоже уже переносили с июня 2023 года на ноябрь или декабрь.

Расплывчатость, с которой Песков объявил о двух мерах в прямом эфире, свидетельствует о том, что Кремль, возможно, желает проявить гибкость, чтобы отменить их, если они будут означать слишком большие информационные риски,

– говорится в своде.

Кремль нуждается в оперативной победе в Украине, чтобы оформить как «Прямую линию», так и пресс-конференцию в положительном свете. По всей видимости, Россия пытается оставить себе простор для смягчения, если российские войска не смогут обеспечить существенный успех на поле боя в Украине в ближайшее время.

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