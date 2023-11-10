Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що щорічний форум президента Росії Владіміра Путіна "Пряма лінія" і щорічна пресконференція відбудуться одночасно. Водночас дата проведення заходів невідома, адже Кремль залишає за собою можливість скасувати їх.

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Росії потрібні перемоги

У грудні 2022 року щорічну прес-конференцію Путіна скасували. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що таким чином у Росії хотіли запобігти інформаційним ризикам, пов’язаним із відповіддю Путіна на складні питання про війну та міжнародну ситуацію. "Пряму лінію" теж вже переносили із червня 2023 року на листопад або грудень.

Розпливчастість, з якою Пєсков оголосив про два заходи в прямому ефірі, свідчить про те, що Кремль, можливо, бажає проявити гнучкість, щоб скасувати їх, якщо вони означатимуть занадто великі інформаційні ризики,

– мовиться у зведенні.

Кремль потребує оперативної перемоги в Україні, щоб оформити як «Пряму лінію», так і прес-конференцію в позитивному світлі. Ймовірно, Росія намагається залишити собі простір для пом’якшення, якщо російські війська не зможуть забезпечити істотний успіх на полі бою в Україні найближчим часом.

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