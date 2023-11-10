Аналітики Інституту вивчення війни зранку 10 листопада оприлюднили зведення, де мовиться, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка. У етері телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про це детальніше.

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Контрбатарейна боротьба триває

За словами Наталії Гуменюк, усіх нюансів бойової роботи не розкривають, проте робота над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою триває. Зрештою, вона буде перерізана. Вона наголосила, що робота продовжується різними методами.

Водночас зараз відкрито можемо говорити про досить результативну контрбатарейну роботу. Зокрема, із ускладення ворожої логістики.

Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може,

– сказала Гуменюк.

У Росії будуть проблеми із передислокацією