Аналітики Інституту вивчення війни зранку 10 листопада оприлюднили зведення, де мовиться, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка. У етері телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про це детальніше.
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Контрбатарейна боротьба триває
За словами Наталії Гуменюк, усіх нюансів бойової роботи не розкривають, проте робота над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою триває. Зрештою, вона буде перерізана. Вона наголосила, що робота продовжується різними методами.
Водночас зараз відкрито можемо говорити про досить результативну контрбатарейну роботу. Зокрема, із ускладення ворожої логістики.
Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може,
– сказала Гуменюк.
У Росії будуть проблеми із передислокацією
- Українські військові присутні на лівому березі Херсонщини. Ймовірно, для того, аби стримувати їх, Росії доведеться передислокувати війська, проте це може виявитись складніше, ніж того очікує ворог.
- Російському військовому командуванню буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній Херсонській області. При цьому ворогу потрібно одночасно тримати оборону в Запорізькій області та продовжувати операції на сході України.
- Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно небоєздатних російських формувань і наразі незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра.