Аналитики Института изучения войны утром 10 ноября обнародовали сведение, где говорится, что ВСУ перерезали дорогу Олешки – Новая Каховка. В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об этом подробнее.

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Контрбатарейная борьба продолжается

По словам Натальи Гуменюк, все нюансы боевой работы не раскрывают, однако работа над тем, чтобы у врага были максимальные проблемы с логистикой продолжается. В конце концов она будет перерезана. Она подчеркнула, что работа продолжается разными методами.

В то же время, сейчас открыто можем говорить о достаточно результативной контрбатарейной работе. В частности, по усложнению враждебной логистики.

Если враг и мировое сообщество признают, что сейчас эта трасса перерезана, то будем надеяться, что они на это сориентируются и будут понимать, что дальше логистика не может продвигаться.

– сказала Гуменюк.

У России будут проблемы с передислокацией