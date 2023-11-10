Аналитики Института изучения войны утром 10 ноября обнародовали сведение, где говорится, что ВСУ перерезали дорогу Олешки – Новая Каховка. В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об этом подробнее.
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Контрбатарейная борьба продолжается
По словам Натальи Гуменюк, все нюансы боевой работы не раскрывают, однако работа над тем, чтобы у врага были максимальные проблемы с логистикой продолжается. В конце концов она будет перерезана. Она подчеркнула, что работа продолжается разными методами.
В то же время, сейчас открыто можем говорить о достаточно результативной контрбатарейной работе. В частности, по усложнению враждебной логистики.
Если враг и мировое сообщество признают, что сейчас эта трасса перерезана, то будем надеяться, что они на это сориентируются и будут понимать, что дальше логистика не может продвигаться.
– сказала Гуменюк.
У России будут проблемы с передислокацией
- Украинские военные присутствуют на левом берегу Херсона. Вероятно, для того чтобы сдерживать их, России придется передислоцировать войска, однако это может оказаться сложнее, чем ожидает враг.
- Российскому военному командованию будет тяжело передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на операции в восточной Херсонской области. При этом противнику нужно одновременно держать оборону в Запорожской области и продолжать операции на востоке Украины.
- Российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при передислокации подразделений из других участков фронта, если относительно небоеспособных российских формирований и незадействованных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу Днепра.