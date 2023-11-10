Вероятно, российскому военному командованию будет сложно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на украинские операции в восточной Херсонской области. При этом противнику нужно одновременно держать оборону в Запорожской области и продолжать операции на востоке Украины.

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Украинские военные продвигаются

Российский милблогер утверждал, что украинские силы продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок. Кроме этого, были сообщения, что наши войска атаковали близ Поймы, Песчановки и Подстепного и пытаются закрепить позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинская армия на 9 ноября установила непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Пойма до Антоновского проходного моста и перерезали дорогу Олешки - Новая Каховка по меньшей мере в двух районах.

Сообщается, что российские военные сформировали 18 ОАА из других подразделений, ранее действовавших на Херсонском направлении, и маловероятно, что новые подразделения 18 ОАА будут состоять из свежих сил или будут укомплектованы доктринальным количеством. Подразделения 177-го полка морской пехоты ранее защищали позиции в западной Запорожской области на протяжении почти всего украинского контрнаступления и, вероятно, понесли значительные потери.

Сообщается, что подразделения 49 ООС (Южного военного округа) действуют на Херсонском направлении. Машовец утверждал, что подразделения 49-й ОМС все еще входят в состав российской группировки сил "Днепр" на херсонском направлении, а подразделения 205-й ОМСБр 49-й ОСА действовали на левом берегу в конце августа 2023 года.

Недостаточно сил для ответа

Российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при передислокации подразделений из других участков фронта, если относительно небоеспособных российских формирований и незадействованных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу Днепра.

Передислокация значительных частей 7-й дивизии ВДВ или других соединений и подразделений ВДВ в западной Запорожской области, вероятно, сорвала бы российские оборонные операции за рубежом. Сообщается, что российские войска продолжают копить силы для поддержки наступательных усилий под Авдеевкой и локализуют наступательные операции в Харьковской и Луганской областях.

Любая потенциальная российская передислоковка на Херсонское направление, вероятно, ухудшит способность России поддерживать эти другие операции и усилия.

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