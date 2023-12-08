Политолог Владимир Фесенко прокомментировал эту новость 24 Каналу. По его словам, президентские выборы в России будут длиться три дня не просто так.

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"Прежде всего для максимального увеличения явки и, безусловно, для манипуляции с процедурой голосования. Это в очередной раз свидетельствует о штучности самих выборов в России. Это все спектакль, который должен продемонстрировать демократичность выборов, а на самом деле это, как сказал Песков, бюрократическая процедура", – отметил Фесенко.

Обратите внимание! Владимир Путин изменил конституцию России, чтобы снова баллотироваться в президенты. Согласно документу, лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд. Но в 2020 году приняли закон, который "обнулил" предыдущие сроки диктатора, что позволяет принять участие в выборах не только в 2024 году, но и в 2030-м.

Приблизительные результаты уже известны

Во время президентских выборов в России будут симулировать конкурентность – якобы там несколько кандидатов. В то же время, все сделано, чтобы Путин имел преимущества, а у других потенциальных кандидатов было мало времени для подготовки.

Одна из каверзных целей этого пропагандистского шоу направлена на Запад и частично на нас, чтобы продемонстрировать, что в России якобы выборы, а в Украине выборов нет. Они эту тему уже разгоняют,

– заметил Фесенко.

Приблизительные результаты выборов в России запрограммированы заранее:

явка – не менее 70–75% ;

; результат Путина – около 80%.

Политолог подчеркнул, что высокое число демонстрирует поддержку не только Путина, но и войны против Украины. Именно для этого в России срежиссировали "уговаривание" со стороны глав квазиреспублик.

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