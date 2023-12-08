Политолог Владимир Фесенко прокомментировал эту новость 24 Каналу. По его словам, президентские выборы в России будут длиться три дня не просто так.
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"Прежде всего для максимального увеличения явки и, безусловно, для манипуляции с процедурой голосования. Это в очередной раз свидетельствует о штучности самих выборов в России. Это все спектакль, который должен продемонстрировать демократичность выборов, а на самом деле это, как сказал Песков, бюрократическая процедура", – отметил Фесенко.
Приблизительные результаты уже известны
Во время президентских выборов в России будут симулировать конкурентность – якобы там несколько кандидатов. В то же время, все сделано, чтобы Путин имел преимущества, а у других потенциальных кандидатов было мало времени для подготовки.
Одна из каверзных целей этого пропагандистского шоу направлена на Запад и частично на нас, чтобы продемонстрировать, что в России якобы выборы, а в Украине выборов нет. Они эту тему уже разгоняют,
– заметил Фесенко.
Приблизительные результаты выборов в России запрограммированы заранее:
- явка – не менее 70–75%;
- результат Путина – около 80%.
Политолог подчеркнул, что высокое число демонстрирует поддержку не только Путина, но и войны против Украины. Именно для этого в России срежиссировали "уговаривание" со стороны глав квазиреспублик.
Путин может снова стать президентом России: последние новости
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью NYT назвал президентские выборы в России "дорогой бюрократией". Однако потом отказался от своих слов.
- Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой и призвала признать Путина нелегитимным после завершения его нынешнего президентского срока.
- Президентским выборам в России будет предшествовать "прямая линия" с народом. Событие запланировано на 14 декабря, и Путину очень нужны какие-то победы на фронте до этой даты.