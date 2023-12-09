Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов прокоментував цю подію 24 Каналу. За його словами, усі російські вибори – це бутафорія, починаючи навіть не з Путіна, а з Єльцина.

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"Я думав, що він затягне цей театр ще більше, щоб змусити його просити не українських колаборантів, а росіян", – зауважив Жирнов.

Зверніть увагу! Путін пояснив своє рішення про балотування тим, що "сьогодні інакше не можна", натякаючи на війну проти України і "загрозу" для Росії. Імовірно, саме тому зрежисували "вмовляння" персонажа з квазіреспубліки.

Як відомо, президентські вибори в Росії відбудуться 15–17 березня. Припускають, що ця процедура триватиме аж три дні, щоб максимально збільшити явку населення і здійснити маніпуляції з голосами.

Тепер "пряма лінія" буде без "вишеньки"

Ексагент КДБ не знає, навіщо Путін оголосив про своє балотування саме тепер. Під час "прямої лінії" з народом 14 грудня це було б доречніше.

14 грудня це була б якась "вишенька на торті". А тепер "вишеньки" немає і зрозуміло, що він розповідатиме свої звичні побрехеньки, які нікому не цікаві,

– констатував Жирнов.

Він додав, що ці конференції мало хто реально дивиться, крім спеціалістів, яким доводиться це робити для коментарів і пояснень.

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