Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов прокоментував цю подію 24 Каналу. За його словами, усі російські вибори – це бутафорія, починаючи навіть не з Путіна, а з Єльцина.
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"Я думав, що він затягне цей театр ще більше, щоб змусити його просити не українських колаборантів, а росіян", – зауважив Жирнов.
Як відомо, президентські вибори в Росії відбудуться 15–17 березня. Припускають, що ця процедура триватиме аж три дні, щоб максимально збільшити явку населення і здійснити маніпуляції з голосами.
Тепер "пряма лінія" буде без "вишеньки"
Ексагент КДБ не знає, навіщо Путін оголосив про своє балотування саме тепер. Під час "прямої лінії" з народом 14 грудня це було б доречніше.
14 грудня це була б якась "вишенька на торті". А тепер "вишеньки" немає і зрозуміло, що він розповідатиме свої звичні побрехеньки, які нікому не цікаві,
– констатував Жирнов.
Він додав, що ці конференції мало хто реально дивиться, крім спеціалістів, яким доводиться це робити для коментарів і пояснень.
Путін знову йде в президенти: що потрібно знати
- Як відомо, Путін балотуватиметься вже тричі поспіль, що порушує конституцію Росії. Однак 2020 року він "занулив" свої попередні строки і тепер може царювати до 2036 року.
- Про те, що вибори в Росії становлять бюрократичну процедуру, визнають навіть посіпаки Путіна. Так, його прессекретар Дмітрій Пєсков "навангував" диктатору понад 90% голосів, але потім відмовився від своїх слів.
- До слова, у жовтні ПАРЄ закликала всі країни Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після завершення його теперішнього строку. Крім того, депутати підтримали резолюцію, у якій назвали російський режим диктатурою.