Украинский лидер подчеркнул: все понимают, что выборы в России – не демократические. Неважно, как они происходят, все знают, каков будет результат.

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Оппозиции в России – не существует

Зеленский подчеркнул, что все понимают, что оппозиции в России не существует. Этих людей не видят. В то же время видят лишь искусственную оппозицию, имеющую одинаковое видение с Путиным. В частности, о войне, мировой изоляции, ядерном оружии, экономике, оккупации Украины.

Украинский лидер отметил, что это не оппозиция, а еще один спутник Путина. У него – другое лицо, однако тот же дьявол внутри. Все понимают исход выборов. Вопрос, что цивилизованный мир будет с ним делать. В частности может не признать результат. Таких мощных ударов по изоляции России не последовало после 2014 года. Тогда страна-террористка оккупировала часть Донбасса и Крыма.

Если сейчас Путин пойдет на выборы, то очевидно победит.

Потому что мы понимаем, что он соперничает с собой. Поэтому здесь игра уже будет на стороне западных лидеров. Цивилизованный мир. Признать это или нет. Может быть переломный момент. Нелегитимность президента Путина,

– подчеркнул Зеленский.

Президент назвал главный страх россиян

Также в интервью Зеленский назвал главный страх россиян. Украина прилагает все усилия, чтобы нарастить собственное производство оружия до таких масштабов, чтобы его можно было мощно использовать на поле боя. Для этого Украине требуются не подарки, а лицензии на производство оружия. Россияне боятся этого больше всего.