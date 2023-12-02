Український лідер наголосив: всі розуміють, що вибори у Росії – не демократичні. Неважливо, як вони відбуваються, всі знають, яким буде результат.

Зверніть увагу Чи тисне Захід щодо переговорів з Росією: Зеленський відверто відповів

Опозиції у Росії – не існує

Зеленський наголосив: усі розуміють, що опозиції у Росії не існує. Цих людей не бачать. Натомість бачать лише штучну опозицію, яка має однакове бачення з Путіним. Зокрема, щодо війни, світової ізоляції, ядерної зброї, економіки, окупації України.

Український лідер зауважив, що це – не опозиція, а ще один супутник Путіна. У нього – інше обличчя, однак той самий диявол всередині. Всі розуміють результат виборів. Питання, що цивілізований світ з ним робитиме. Зокрема, може не визнати результат. Таких потужних ударів по ізоляції Росії не було після 2014 року. Тоді країна-терористка окупувала частину Донбасу та Криму.

Якщо зараз Путін піде на вибори, то, вочевидь, переможе.

Бо ми розуміємо, що він змагається з собою. Тому тут гра вже буде на боці західних лідерів. Цивілізованого світу. Визнати це або ні. Може бути переломний момент. Нелегітимність президента Путіна,

– наголосив Зеленський.

Президент назвав головний страх росіян

Також в інтерв'ю Зеленський назвав головний страх росіян. Україна докладає всіх зусиль, аби наростити власне виробництво зброї до таких масштабів, аби її можна було потужно використати на полі бою. Для цього Україні потрібні не подарунки, а ліцензії на виробництво зброї. Росіяни бояться цього понад усе.