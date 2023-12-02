Владимир Зеленский заявил, что давление пока не испытывает. Конечно, какие-то голоса раздаются. Ответ Украины будет в том случае, если эти голоса усилятся.

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Я пока не чувствую. Какие-то голоса всегда раздаются. Если будет усиление этих голосов, будут ответные реакции наши. Пока я не могу об этом сказать,

– подчеркнул Зеленский.

Президент назвал главный страх России

Украинский лидер также раскрыл главный страх России. Украина делает все возможное, чтобы увеличить производство оружия. Пока украинская сторона активно работает над тем, чтобы получить лицензии от иностранных партнеров.

Само мнение об этом вызывает у России истерику. Оккупанты очень боятся, что Украина будет несокрушимой еще и в плане оружия. Если мы сможем производить достаточное количество оружия для поля боя, захватчикам станет очень тяжело. Россияне этого очень боятся.

Украинский лидер подчеркнул, что Украине не нужны "подарки", Украине нужны лицензии на производство оружия.