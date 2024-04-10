Втім, досі Євросоюз залишався незламним. Про це заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Росія підступно маніпулює інформацією

Боррель зазначив, що Євросоюз продовжує викривати російську пропаганду, дезінформацію та втручання у внутрішні справи ЄС, організовані режимом Путіна.

Скільки б вони не вкладали в дезінформацію, в маніпулювання інформацією і навіть намагаються платити, можливо, платять кільком політикам Європейського Союзу за поширення російської пропаганди, це підло,

– сказав Боррель.

Головний європейський дипломат також зазначив, що інституції ЄС вже розслідують можливе втручання РФ у демократичні процеси.

Боррель розкритикував Європейський Союз за недостатню допомогу Україні

Високий представник ЄС заявив, що європейські армії мають орієнтовно 100 батарей Patriot, однак вони не можуть надати Україні сім, про які Київ просить. Жозеп Боррель пояснив, що Європейський Союз має приділяти більше уваги не тільки майбутньому відновленню України, проте й запобігти руйнаціям у нашій країні зараз.

За його словами, найкращий спосіб витратити менше на реконструкцію – це витратити більше на те, щоб запобігти руйнуванням. А українці не мають можливостей уникнути руйнації, тому що, чесно кажучи, ЄС повинні робити більше і швидше, щоб вони мали необхідні можливості.

Україна отримає другий транш допомоги від ЄС

Європейська комісія надала інформацію Керівному комітету ЄС щодо надання Україні 4,5 мільярда євро у березні у формі проміжного фінансування. А вже у квітні заплановано другий транш фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро.

Ця ініціатива охоплює встановлення певних критеріїв, які Україна повинна виконувати для продовження отримання фінансової допомоги від ЄС. Невиконання цих умов може призвести до призупинення виплат.

Першу частину суми Україна отримає через програму Ukraine Facility. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після цього країна почне виконувати встановлені умови для продовження отримання фінансової допомоги.