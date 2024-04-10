Впрочем, до сих пор Евросоюз оставался несокрушимым. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Россия коварно манипулирует информацией

Боррель отметил, что Евросоюз продолжает разоблачать российскую пропаганду, дезинформацию и вмешательство во внутренние дела ЕС, организованные режимом Путина.

Сколько бы они ни вкладывали в дезинформацию, в манипулирование информацией и даже пытаются платить, возможно, платят нескольким политикам Европейского Союза за распространение российской пропаганды, это подло,

– сказал Боррель.

Главный европейский дипломат также отметил, что институты ЕС уже расследуют возможное вмешательство РФ в демократические процессы.

Боррель раскритиковал Европейский Союз за недостаточную помощь Украине

Высокий представитель ЕС заявил, что европейские армии имеют ориентировочно 100 батарей Patriot, однако они не могут предоставить Украине семь, о которых Киев просит. Жозеп Боррель объяснил, что Европейский Союз должен уделять больше внимания не только будущему восстановлению Украины, однако и предотвратить разрушения в нашей стране сейчас.

По его словам, лучший способ потратить меньше на реконструкцию – это потратить больше на то, чтобы предотвратить разрушения. А украинцы не имеют возможностей избежать разрушения, потому что, честно говоря, ЕС должны делать больше и быстрее, чтобы они имели необходимые возможности.

Украина получит второй транш помощи от ЕС

Европейская комиссия предоставила информацию Руководящему комитету ЕС по предоставлении Украине 4,5 миллиарда евро в марте в форме промежуточного финансирования. А уже в апреле запланирован второй транш финансирования в размере 1,5 миллиарда евро.

Эта инициатива охватывает установление определенных критериев, которые Украина должна выполнять для продолжения получения финансовой помощи от ЕС. Невыполнение этих условий может привести к приостановке выплат.

Первую часть суммы Украина получит через программу Ukraine Facility. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после этого страна начнет выполнять установленные условия для продолжения получения финансовой помощи.