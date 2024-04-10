Жозеп Боррель объяснил, что Европейский Союз должен уделять больше внимания не только будущему восстановлению Украины, но и предотвратить разрушения в нашей стране сейчас.

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Что сказал Боррель о необходимости помочь Украине

Лучший способ потратить меньше на реконструкцию – это потратить больше на то, чтобы предотвратить разрушения. А украинцы не имеют возможностей избежать разрушения, потому что, честно говоря, мы должны делать больше и быстрее, чтобы они имели необходимые возможности,

– заявил Боррель.

Он вспомнил, что общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украинский дипломат попросил семь батарей Patriot для защиты Украины.

"Невозможно представить, что мы не смогли их обеспечить, учитывая, что западные армии имеют около 100 батарей Patriot. И все равно мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят", – сказал Высокий представитель ЕС.

Украина просит у партнеров Patriot: кратко