Жозеп Боррель объяснил, что Европейский Союз должен уделять больше внимания не только будущему восстановлению Украины, но и предотвратить разрушения в нашей стране сейчас.
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Что сказал Боррель о необходимости помочь Украине
Лучший способ потратить меньше на реконструкцию – это потратить больше на то, чтобы предотвратить разрушения. А украинцы не имеют возможностей избежать разрушения, потому что, честно говоря, мы должны делать больше и быстрее, чтобы они имели необходимые возможности,
– заявил Боррель.
Он вспомнил, что общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украинский дипломат попросил семь батарей Patriot для защиты Украины.
"Невозможно представить, что мы не смогли их обеспечить, учитывая, что западные армии имеют около 100 батарей Patriot. И все равно мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят", – сказал Высокий представитель ЕС.
Украина просит у партнеров Patriot: кратко
- 3 апреля Владимир Зеленский заявил, что только в марте 2024 года Россия выпустила по нашим областям более 400 ракет различных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Из-за обстрелов потеряли жилье более 100 тысяч харьковчан.
- Президент Украины рассказал, что разрушений не будет, если ВСУ получат надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни наших людей и вернуть безопасность нашим городам.
- Впоследствии Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. Украинский министр заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен принял "немедленные действия" после просьбы о Patriot.
- Владимир Зеленский сказал, что для закрытия Украины полностью, нам желательно иметь 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.
- 8 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор со своим британским коллегой Дэвидом Камероном. Глава МИД Британии заявил, что Лондон присоединится к поиску Patriot и других ЗРК для Украины. Перед этим Германия инициировала немедленный анализ всех систем Patriot в мире.