Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина пройдет этот путь. Об этом он сказал журналистам в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.
К теме ТЭС превращена в пепел: жуткие кадры последствий атак России по энергетике
Что сказал президент
Президент Украины дал понять, что оккупанты попытаются добить нашу энергетику.
Они (россияне – 24 Канал) будут добивать нашу энергосистему. Это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь. Мы много энергообъектов смогли защитить,
– отметил глава государства.
Как пояснил Зеленский, речь идет о ПВО и других системах защиты первого, второго и третьего уровней. Однако у противника есть ракеты, против которых не работают эти защитные системы. По его словам, против таких ракет могут сработать только системы Patriot или их аналог.
И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: один или другой, это город или другой город, в тот или иной момент,
– заявил президент.
Он допустил, что Украине может не хватить ракет, если продолжится та интенсивность российских обстрелов, которая была в течение последнего месяца. По его словам, партнеры Киева об этом знают. Зеленский заявил, что государство понимает, сколько в среднем в сутки расходуется ракет для защиты объектов во время активных атак со стороны России. Все это стоит денег.
Сейчас Украина рассчитывает на свои контракты и отдельно работает со многими государствами по различным открытым и закрытым договоренностям, не ожидая помощи за деньги. По словам Зеленского, благодаря этому пошли определенные поставки некоторого оружия, в том числе артиллерии и ПВО.
Что говорят чиновники об этой ситуации
- Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что правительство не исключает повышения тарифов на электроэнергию. Из-за значительных разрушений в электроэнергетике и электропередачи ситуация стала сложнее, чем в 2023 году.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль не так давно заявил, что оккупанты уничтожили 80% наших теплоэлектроцентралей за последние недели. По его словам, Россия продолжает энергетический террор, атакуя объекты угольной энергетики и гидроэнергетики, трансформаторы, генераторы.