Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина пройдет этот путь. Об этом он сказал журналистам в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.

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Что сказал президент

Президент Украины дал понять, что оккупанты попытаются добить нашу энергетику.

Они (россияне – 24 Канал) будут добивать нашу энергосистему. Это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь. Мы много энергообъектов смогли защитить,

– отметил глава государства.

Как пояснил Зеленский, речь идет о ПВО и других системах защиты первого, второго и третьего уровней. Однако у противника есть ракеты, против которых не работают эти защитные системы. По его словам, против таких ракет могут сработать только системы Patriot или их аналог.

И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: один или другой, это город или другой город, в тот или иной момент,

– заявил президент.

Он допустил, что Украине может не хватить ракет, если продолжится та интенсивность российских обстрелов, которая была в течение последнего месяца. По его словам, партнеры Киева об этом знают. Зеленский заявил, что государство понимает, сколько в среднем в сутки расходуется ракет для защиты объектов во время активных атак со стороны России. Все это стоит денег.

Сейчас Украина рассчитывает на свои контракты и отдельно работает со многими государствами по различным открытым и закрытым договоренностям, не ожидая помощи за деньги. По словам Зеленского, благодаря этому пошли определенные поставки некоторого оружия, в том числе артиллерии и ПВО.

Что говорят чиновники об этой ситуации