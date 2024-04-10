Жозеп Боррель пояснив, що Європейський Союз має приділяти більше уваги не тільки майбутньому відновленню України, проте й запобігти руйнаціям у нашій країні зараз.
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Що сказав Боррель про необхідність допомогти Україні
Найкращий спосіб витратити менше на реконструкцію – це витратити більше на те, щоб запобігти руйнуванням. А українці не мають можливостей уникнути руйнації, тому що, чесно кажучи, ми повинні робити більше і швидше, щоб вони мали необхідні можливості,
– заявив Боррель.
Він пригадав, що спілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Український дипломат попросив сім батарей Patriot для захисту України.
"Неможливо уявити, що ми не змогли їх забезпечити, враховуючи, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot. І однаково ми не можемо надати сім, про які вони відчайдушно просять", – сказав Високий представник ЄС.
Україна просить у партнерів Patriot: коротко
- 3 квітня Володимир Зеленський заявив, що тільки у березні 2024 року Росія випустила по наших областях понад 400 ракет різних типів, більш ніж 600 "Шахедів" та понад 3 тисячі керованих авіабомб. Через обстріли втратили житло понад 100 тисяч харків'ян.
- Президент України розповів, що руйнацій не буде, якщо ЗСУ отримають надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам.
- Згодом Дмитро Кулеба розповів, що Україна потребує більше систем ППО. Український міністр заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен вжив "негайних дій" після прохання про Patriot.
- Володимир Зеленський сказав, що для закриття України повністю, нам бажано мати 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.
- 8 квітня Дмитро Кулеба заявив, що провів телефонну розмову зі своїм британським колегою Девідом Камероном. Глава МЗС Британії заявив, що Лондон приєднається до пошуку Patriot та інших ЗРК для України. Перед цим Німеччина ініціювала негайний аналіз всіх систем Patriot у світі.