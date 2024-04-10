Когда Украина получит второй транш

Европейская комиссия предоставила информацию Руководящему комитету ЕС о предоставлении Украине 4,5 миллиарда евро в марте в форме промежуточного финансирования. А уже в апреле запланирован второй транш финансирования в размере 1,5 миллиарда евро.

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Второй транш предварительного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро для Украины запланирован на апрель при условии положительной оценки выполнения согласованных условий,

– говорится в сообщении.

Напомним! Эта инициатива охватывает установление определенных критериев, которые Украина должна выполнять для продолжения получения финансовой помощи от ЕС. Невыполнение этих условий может привести к приостановке выплат.



Как будут поступать средства

Первую часть суммы Украина получит через программу Ukraine Facility. После этого страна начнет выполнять установленные условия для продолжения получения финансовой помощи. Об этом министр заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины И дальше, начиная с мая, мы будем выполнять определенные мероприятия и реформы, прописаны в украинском плане. Там примерно от 70 до 100 мероприятий. Они будут выполняться в течение 4 лет.

Напомним, что 28 февраля программа была официально одобрена Советом ЕС, что означало ее вступление в действие и возможность начала выплат Украине. При этом, финансовая поддержка от ЕС будет поступать Украине ежеквартально