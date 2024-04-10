Коли Україна отримає другий транш

Європейська комісія надала інформацію Керівному комітету ЄС щодо надання Україні 4,5 мільярда євро у березні у формі проміжного фінансування. А вже у квітні заплановано другий транш фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро.

Читайте також: Додаткові мільярди гривень: як Україна може збільшити надходження до держбюджету

Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов,

– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо! Ця ініціатива охоплює встановлення певних критеріїв, які Україна повинна виконувати для продовження отримання фінансової допомоги від ЄС. Невиконання цих умов може призвести до призупинення виплат.



Як надходитимуть кошти

Першу частину суми Україна отримає через програму Ukraine Facility. Після цього країна почне виконувати встановлені умови для продовження отримання фінансової допомоги. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України І далі, починаючи з травня, ми виконуватимемо певні заходи та реформи, прописані в українському плані. Там приблизно від 70 до 100 заходів. Вони виконуватимуться протягом 4 років.

Нагадаємо, що 28 лютого програма була офіційно схвалена Радою ЄС, що означало її вступ у дію і можливість початку виплат Україні. При цьому, фінансова підтримка від ЄС буде надходити Україні щоквартально