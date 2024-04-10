Коли Україна отримає другий транш
Європейська комісія надала інформацію Керівному комітету ЄС щодо надання Україні 4,5 мільярда євро у березні у формі проміжного фінансування. А вже у квітні заплановано другий транш фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро.
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Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов,
– ідеться в повідомленні.
Як надходитимуть кошти
Першу частину суми Україна отримає через програму Ukraine Facility. Після цього країна почне виконувати встановлені умови для продовження отримання фінансової допомоги. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
І далі, починаючи з травня, ми виконуватимемо певні заходи та реформи, прописані в українському плані. Там приблизно від 70 до 100 заходів. Вони виконуватимуться протягом 4 років.
Нагадаємо, що 28 лютого програма була офіційно схвалена Радою ЄС, що означало її вступ у дію і можливість початку виплат Україні. При цьому, фінансова підтримка від ЄС буде надходити Україні щоквартально