Российский военный уже ранее получил одно подозрение. Об этом сообщает СБУ и Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Что известно о подозреваемом?
Правоохранители сообщили о заочном подозрении российскому генерал-майору Сергею Кувалдину. Его считают причастным к организации ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.
По данным следствия, 8 июля 2024 года чиновник отдал приказ на применение крылатой ракеты Х-101, которую запустили с бомбардировщика Ту-95МС. Ракета попала в здание больницы около 10:45. Правоохранители отмечают, что этот тип вооружения программируется по заранее определенным координатам, что, по их мнению, свидетельствует о целенаправленном характере удара по гражданскому медицинскому учреждению. В результате атаки погибли по меньшей мере двое гражданских, еще десятки людей получили ранения. По другим данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, среди них – 9 детей. На момент взрыва в больнице находилось более 600 пациентов.
Кувалдина подозревают в нарушении законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Поскольку он находится на территории России, продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности. Ранее этому же военному уже сообщали о подозрении по организации ракетного удара по Львову в сентябре 2024 года.
Обратите внимание! На момент вражеской атаки Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего – начальника штаба дальней авиации Военно-воздушных сил России. Вскоре после ракетного удара по Охматдету он получил "повышение" и был назначен командующим дальней авиации вооруженных группировок страны-агрессора.
Кого недавно разоблачили на сотрудничестве с врагом?
СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Харькове, задержав 16-летнего агента российской разведки, который собирал бомбу по указаниям кураторов из России. Подростка завербовали через телеграмм-канал, он получил инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки, планируя заманить полицию к месту взрыва через фейковый вызов.
Правоохранители разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Киеве и Житомире, изготавливая взрывные устройства. Две женщины, подозреваемые в создании взрывчатки, были задержаны, им грозит до 12 лет заключения.
Также недавно задержали 30-летнего агента Кремля в ВСУ, который передавал врагу данные о местах дислокации украинских войск на Харьковщине. Во время обыска у задержанного изъяли телефон с доказательствами, боевые гранаты и взрывчатые вещества, ему грозит пожизненное заключение.