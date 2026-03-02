Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о вероятном теракте в Харькове?

По данным следствия, 16-летний парень самостоятельно собирал самодельное взрывное устройство в гостиничном номере, чтобы устроить теракт в центре Харькова.

План врага заключался в том, чтобы устроить фейковый вызов на 102 и "заманить" полицейский патруль к месту взрыва.

Как установили правоохранители, юношу завербовали через телеграмм-канал, где он искал легкий заработок. 16-летний парень приехал в Харьков и от российских кураторов узнал место хранения, где хранилось 4 килограмма взрывчатки, мобильный телефон, комплектующие и инструкции для сборки бомбы.

"Пакет" от российской разведки он отнес в гостиничный номер – там должен был собрать СВП по инструкции куратора. После завершения подготовки парень должен был получить ключи и адрес квартиры в многоэтажке, чтобы установить взрывчатку и дистанционно ее активировать.

Служба безопасности Украины и полиция действовали на опережение и сломали планы российской военной разведки и завербованного юноши.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в номере отеля, где он завершал изготовление самодельного взрывного устройства,

– добавили в Службе.

Во время обушки гостиничного номера правоохранители изъяли самодельную бомбу и мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Несовершеннолетнему уже сообщили о подозрении по статье о приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

