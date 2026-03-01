В комментарии 24 Каналу в полиции Львовщины подтвердили, что к ним поступило сообщение об обнаружении подозрительного пакета вблизи одного из магазинов в центральной части Львова.
Чем оказался подозрительный предмет в центре Львова?
На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1, патрульные полицейские и работники взрывотехнической службы полиции Львовщины.
Правоохранители провели обследование обнаруженного предмета с соблюдением всех мер безопасности.
По результатам проверки опасных или взрывоопасных предметов не обнаружено. Угрозы для граждан не было.
Заметим, что торговый центр "Магнус" расположен по улице Госпитальная, 1, а теракт 22 февраля произошел на улице Данилишина, 20. Расстояние между ТЦ и местом взрывов составляет 100 – 150 метров.
Где нашли подозрительный предмет в центре Львова / Скриншот карты
Теракт во Львове 22 февраля: что известно
- 22 февраля ночью в полицию поступило сообщение о том, что на улице Данилишина, 20 кто-то незаконно проник в магазин. Когда на место вызова прибыл экипаж полиции, раздался первый взрыв. После взрыва на место происшествия прибыли еще два патруля полиции, а также пеший патруль Нацгвардии. В этот момент почти одновременно произошли второй и третий взрывы.
- Как оказалось, это сдетонировала взрывчатка, которую заложили в мусорные баки. Это по заказу российских спецслужб сделала 33-летняя жительница Ровенской области Ирина Саветина. Между тем фейковый звонок в полицию сделала 18-летняя жительница Харьковской области.
- В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Еще более двух десятков служащих получили ранения различной степени тяжести.