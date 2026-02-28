Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Андрей Садовый рассказал, что 28 февраля на улице Владимира Великого нашли неизвестный предмет. Его дворничиха заметила возле контейнерной площадки.

Женщина сразу сообщила соответствующие службы о находке. После их прибытия место происшествия оперативно огородили.

Взрывотехники подтвердили: это была настоящая граната. Ее уже обезвредили,

– добавил мэр Львова.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Продолжаются следственные действия.

Накануне Львовский областной ТЦК сообщил, что мужчина напал на военного и двух полицейских. Нападающий распылил им в лицо перцовый баллончик. Пострадавших доставили в больницу.

24 февраля в центре города перекрывали одну из улиц, ведь там якобы увидели подозрительный предмет. Полиция Львовщины в комментарии 24 Канала сообщила, что во время проверки не нашла опасных устройств или веществ.