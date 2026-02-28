Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Дивіться також Теракт у Львові: у поліції розповіли, як саме завербували підозрювану

Андрій Садовий розповів, що 28 лютого на вулиці Володимира Великого знайшли невідомий предмет. Його двірничка помітила біля контейнерного майданчика.

Жінка одразу повідомила відповідні служби про знахідку. Після їхнього прибуття місце події оперативно обгородили.

Вибухотехніки підтвердили: це була справжня граната. Її вже знешкодили,

– додав мер Львова.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Тривають слідчі дії.

Напередодні Львівський обласний ТЦК повідомив, що чоловік напав на військового та двох поліцейських. Нападник розпилив їм в обличчя перцевий балончик. Постраждалих доправили до лікарні.

24 лютого у центрі міста перекривали одну з вулиць, адже там нібито побачили підозрілий предмет. Поліція Львівщини у коментарі 24 Каналу повідомила, що під час перевірки не знайшла небезпечних пристроїв чи речовин.