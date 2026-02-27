Як розповіли у Львівському обласному ТЦК, інцидент трапився 17 лютого, близько 08:15, у Львові. Група оповіщення зупинилася біля двох громадян, аби перевірити у них військово-облікові документи.

Що відомо про напад чоловіка на групу оповіщення у Львові?

Один із громадян дістав перцевий балончик та розпилив його в обличчя військовослужбовця та двох представників поліції.

Усіх трьох доставили до лікарні. У них – пошкдження дихальних шляхів та сльозових оболонок очей.

Чоловік розпилив перцовий балончик в обличчя військовому і двом поліцейським: дивіться відео

Громадяни, яких зупинили, виявилися порушниками військового обліку. Одного доставили до районного військкомата, де він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби.

На іншого чоловіка чекає кримінальна відповідальність. Йому вже оголосили підозру за статтями про насильство щодо працівника правоохоронного органу та щодо службової особи. Нападнику загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.

У Львівському обласному ТЦК підкреслили, що окупанти намагаються сформувати в українському суспільстві агресивне ставлення до військовослужбовців ТЦК через викривлення фактів та подій. а жаль, інколи в росіян це виходить.

У військкоматі кажуть, що навмисне опублікували відео події, аби люди побачили, інколи незручну для них, правду.

