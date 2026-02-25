Завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено. Про це повідомили у Волинському ТЦК.

Що відомо про інцидент у Луцьку?

У Луцьк 24 лютого під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент. За попередньою інформацією, місцевий житель здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП.

Військові швидко зреагували, знешкодили нападника та передали його разом зі зброєю поліції. Ніхто з бійців не постраждав.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

