Завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено. Про це повідомили у Волинському ТЦК.
Дивіться також "Це по-чоловічому": ексзірка Динамо Мілевський виправдав гравця, що побив військовослужбовця ТЦК
Що відомо про інцидент у Луцьку?
У Луцьк 24 лютого під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент. За попередньою інформацією, місцевий житель здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП.
Військові швидко зреагували, знешкодили нападника та передали його разом зі зброєю поліції. Ніхто з бійців не постраждав.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставини події.
Останні новини про напади на військових
У Київському районі Одеси група цивільних напала на групу військових ТЦК. Проти військовослужбовців використали сльозогінний газ.
В Одесі цивільний чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документ. Чоловік дістав ніж та поранив одного з військових.
У Черкасах 55-річний місцевий житель напав на поліцію та працівників ТЦК, кинувши в їхній бік боєприпас. Чоловіка звинувачують у замаху на вбивство, йому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення.