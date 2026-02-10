Про це у своєму фейсбуці пише Черкаський обласний ТЦК.

Читайте також Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з початку повномасштабного вторгнення, – Лубінець

Чому чоловік напав на правоохоронців та військових?

Під час оповіщення в Черкасах, поблизу вулиці Олени Теліги, патруль з військовослужбовцями ТЦК та працівниками поліції зупинили чоловіка. Той відмовився надавати військово-облікові документи для перевірку.

Чоловік поводився дуже агресивно, лаявся та згодом кинув боєприпас у бік військових. Стався вибух. Який саме був боєприпас, встановлюють експерти.

Зловмисника вдалося затримати – ним виявився 55-річний місцевий житель. Його звинувачують у замаху на умисне вбивство поліцейського та військовослужбовця. Чоловіку загрожує від 9 до 15 років або ж довічне ув'язнення.

Поліція наголошує, що безкомпромісно реагуватиме на подібні випадки.

Які були схожі випадки нападу на ТЦК?