Про це у своєму фейсбуці пише Черкаський обласний ТЦК.
Чому чоловік напав на правоохоронців та військових?
Під час оповіщення в Черкасах, поблизу вулиці Олени Теліги, патруль з військовослужбовцями ТЦК та працівниками поліції зупинили чоловіка. Той відмовився надавати військово-облікові документи для перевірку.
Чоловік поводився дуже агресивно, лаявся та згодом кинув боєприпас у бік військових. Стався вибух. Який саме був боєприпас, встановлюють експерти.
Зловмисника вдалося затримати – ним виявився 55-річний місцевий житель. Його звинувачують у замаху на умисне вбивство поліцейського та військовослужбовця. Чоловіку загрожує від 9 до 15 років або ж довічне ув'язнення.
Поліція наголошує, що безкомпромісно реагуватиме на подібні випадки.
Які були схожі випадки нападу на ТЦК?
У Харкові 31-річний чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. Помітивши їх під час мобілізаційних заходів, він спершу намагався втекти, а згодом дістав ніж і завдав порізів голови та тулуба. Наразі нападника затримали.
Також вранці 1 лютого у Вінниці сталася стрілянина на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Невідомий чоловік помітив групу оповіщення ТЦК та СП, після чого вистрілив у їхній бік кілька разів і швидко зник з місця події, однак його вдалося затримати.
Окрім цього, у Львові 44-річна жінка відкрила стрілянину по мікроавтобусу групи оповіщення ТЦК та САП із травматичного пістолета, розбивала скло і вистрілила по автівці, але ніхто не постраждав.