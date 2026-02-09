Про таке під час свого виступу заявив уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець.

Наскільки зросли скарги українців на діяльність ТЦК?

За даними омбудсмана, у 2022 році Офіс уповноваженого з прав людини отримав лише 18 скарг. Уже в 2023-му їх було 514, у 2024 році – 3 312. А в минулому 2025-му кількість звернень сягнула 6 127.

При цьому він нагадав про початок повномасштабного вторгнення, коли українці стояли в чергах до ТЦК, що добровільно приєднатися до Сил оборони.

Найчастіше люди повідомляють про незаконні обмеження свободи пересування під час затримань, примусове доставлення до ТЦК, а також формальний і неякісний медичний огляд, який проводять військово-лікарські комісії.

Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути,

– наголосив Лубінець.

Водночас він підкреслив, що кількість скарг зростає майже вдвічі щороку.

