Об этом во время своего выступления заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец.
Насколько выросли жалобы украинцев на деятельность ТЦК?
По данным омбудсмена, в 2022 году Офис уполномоченного по правам человека получил лишь 18 жалоб. Уже в 2023-м их было 514, в 2024 году – 3 312. А в прошлом 2025-м количество обращений достигло 6 127.
При этом он напомнил о начале полномасштабного вторжения, когда украинцы стояли в очередях в ТЦК, что добровольно присоединиться к Силам обороны.
Чаще всего люди сообщают о незаконных ограничениях свободы передвижения во время задержаний, принудительной доставке в ТЦК, а также формальный и некачественный медицинский осмотр, который проводят военно-врачебные комиссии.
Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, которые свидетельствуют о системном кризисе, которую мы срочно должны устранить,
– подчеркнул Лубинец.
В то же время он подчеркнул, что количество жалоб растет почти вдвое ежегодно.
Конфликты с участием военных ТЦК: последние новости
Утром 1 февраля в Виннице на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии произошел вооруженный инцидент. Неизвестный мужчина, увидев группу оповещения ТЦК и СП, открыл в их направлении огонь. Злоумышленника удалось задержать только 6 февраля.
Между тем на Днепропетровщине правоохранители недавно разоблачили трех военнослужащих ТЦК, которые жестоко избили мужчину. Полученные им травмы оказались смертельными, пострадавший скончался.
Еще один инцидент произошел в Харькове. Там 31-летний мужчина во время проверки документов напал с ножом на двух представителей ТЦК и ранил их.
Комментируя ситуацию с отношением гражданских к военным ТЦК, омбудсмен Ольга Кобылинская (Решетилова) отметила, что проблемы в процессе мобилизации действительно существуют и их много, однако никакие недостатки не могут быть оправданием агрессии, нападений или насилия в отношении военнослужащих ТЦК, которые выполняют свои обязанности в условиях войны.