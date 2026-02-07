Мужчину могут поместить под стражу. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Что грозит мужчине, который напал на военнослужащих ТЦК?
Подозреваемый, заметив военнослужащих во время мобилизационных мероприятий, пытался убежать, а затем достал нож и нанес непроникающие порезы головы и туловища двум работникам ТЦК и СП.
Нападавшего задержали сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления № 2. Ему сообщено о подозрении по статье, которая предусматривает угрозы или насилие в отношении должностного лица и задержан.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что известно о других случаях нападения на ТЦК?
Во Львове 44-летняя женщина устроила стрельбу по микроавтобусу группы оповещения ТЦК и СП. Стрельчице сообщили о подозрении в хулиганстве, ей грозит до семи лет заключения, продолжается досудебное расследование.
Ранее, в Умани Черкасской области местный житель напал на военнослужащего ТЦК и СП, нанеся ему ножевое ранение в шею. Раненого военного доставили в больницу. Нападавшего сразу задержали и передали полиции.
Еще один инцидент произошел вечером 23 января в селе Солонка Львовского района. Во время оповещения военнослужащие ТЦК вместе с полицейскими заметили подозрительного мужчину, который быстро сел в свой автомобиль BMW и закрылся внутри. Когда они пытались с ним пообщаться, он бросил в сторону группы гранату, которая взорвалась.