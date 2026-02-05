Фигурантке уже сообщили о подозрении – ей грозит до семи лет лишения свободы. Об этом рассказали в полиции Львовщины.
Что известно о стрельбе?
Происшествие произошло 2 февраля около 7:30 на улице Космической во Львове.
По данным полиции, женщина сначала несколько раз ударила по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находилась группа оповещения. А когда транспорт продолжил движение, она произвела выстрел и попала в заднее стекло. В результате инцидента никто не пострадал.
Правоохранители установили личность стрелка – это 44-летняя жительница Львова. У нее изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, который направили на экспертизу.
Следователи сообщили фигурантке о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Больше о подобных случаях
В Виннице 1 февраля произошла стрельба на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Неизвестный мужчина заметил группу оповещения ТЦК и СП, работавшую в районе, после чего выстрелил в их сторону несколько раз и быстро скрылся с места происшествия.
Недавно в Умани Черкасской области местный житель напал на военнослужащего ТЦК и СП, нанеся ему ножевое ранение в шею. Раненого военного доставили в больницу. Нападавшего сразу задержали и передали полиции.
Отдельный инцидент произошел 23 января вечером в селе Солонка Львовского района. Во время оповещения военные ТЦК вместе с полицейскими заметили подозрительного мужчину, который быстро сел в свой автомобиль BMW и закрылся внутри. При попытке пообщаться он бросил в сторону группы гранату, которая взорвалась.
В конце декабря 2025 года в Ровенской области группа оповещения местного ТЦК и СП подверглась нападению от нескольких мужчин мобилизационного возраста. Один из нападавших использовал металлический лом. В результате удара военнослужащий получил тяжелые травмы.