Фигурантке уже сообщили о подозрении – ей грозит до семи лет лишения свободы. Об этом рассказали в полиции Львовщины.

Смотрите также Смертельная стрельба в Черкасской области: начальник полиции сложил полномочия на время расследования

Что известно о стрельбе?

Происшествие произошло 2 февраля около 7:30 на улице Космической во Львове.

По данным полиции, женщина сначала несколько раз ударила по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находилась группа оповещения. А когда транспорт продолжил движение, она произвела выстрел и попала в заднее стекло. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители установили личность стрелка – это 44-летняя жительница Львова. У нее изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, который направили на экспертизу.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Больше о подобных случаях