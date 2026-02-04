Он призвал действовать ответственно и беспристрастно. Об этом говорится в заявлении Олега Гудымы.

Почему Гудыма решил отстраниться на время расследования?

В связи со стрельбой, которая состоялась 27 января, Начальник Главного управления Нацполиции Олег Гудыма принял решение приостановить исполнение служебных обязанностей на время расследования смертельной стрельбы.

Это мое взвешенное решение, продиктовано исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования,

– говорится в заявлении.

Он выразил соболезнования семьям, пострадавших в результате трагедии. И подчеркнул, что память о погибших обязывает действовать очень ответственно и беспристрастно.

Что известно о смертельной стрельбе в Черкасской области?