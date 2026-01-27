Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

Что известно об убийстве полицейских в Черкасской области?

Правоохранители 27 января пытались задержать фигуранта, который подозревался в убийстве. Во время операции мужчина был вооружен. В какой-то момент он выстрелил в четырех полицейских. От полученных ранений они погибли.

В то же время спецназовцам удалось ликвидировать и самого убийцу.

Не описать словами боль этой потери... Четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю,

– говорится в сообщении.

Полицейские до последнего выполняли свою задачу. Каждый из них прошел нелегкий путь в полиции и погибли во время такой же непростой работы. Их имена останутся в истории:

Сергей Сафронов – командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции;

Александр Флоринский – заместитель командира роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции;

Денис Половинка – инспектор взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, старший лейтенант;

Владимир Бойко – полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции.

Также во время задержания преступника получил ранения полицейский офицер общины, старший лейтенант полиции Александр Шпак.

Полицейские даже далеко от линии фронта рискуют жизнью, когда спасают государство от страшных преступников. Несмотря на все риски они выполняют свою работу и иногда даже отдают жизнь во время задержаний, вызовов и различных спецопераций.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семьям погибших полицейских. Вечная память и слава преданным украинцам!

