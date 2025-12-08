Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Смотрите также Россия ударила по Новгороду-Северскому: есть жертва, повреждения отделения полиции и домов

Как погиб Анатолий Петик?

По данным правоохранителей, помощник дежурного дежурной части штаба полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области получил тяжелые травмы в результате атаки российского дрона.

В тот день ранения получили по меньшей мере трое полицейских, в том числе и Анатолий. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако, к сожалению, 34-летний правоохранитель умер в больнице.

Побратимы и весь личный состав полиции Харьковщины выражает искренние соболезнования родным и близким Героя... Гибель защитника стала невыразимой утратой для родных, близких и коллег. Вечная память и уважение Герою! В строю навсегда,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, у мужчины остались мать, жена и 9-летняя дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Петика. Вечная память Герою!