Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как погиб Анатолий Петик?

По данным правоохранителей, помощник дежурного дежурной части штаба полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области получил тяжелые травмы в результате атаки российского дрона.

В тот день ранения получили по меньшей мере трое полицейских, в том числе и Анатолий. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако, к сожалению, 34-летний правоохранитель умер в больнице.

Побратимы и весь личный состав полиции Харьковщины выражает искренние соболезнования родным и близким Героя... Гибель защитника стала невыразимой утратой для родных, близких и коллег. Вечная память и уважение Герою! В строю навсегда,
– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, у мужчины остались мать, жена и 9-летняя дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Петика. Вечная память Герою!

Кого еще потеряла Украина из-за войны?

  • В течение двух лет боевого медика Максима "Шеву" Шиянова считали без вести пропавшим. Однако тело защитника удалось вернуть во время очередного обмена. На днях мужчину провели в последний путь.

  • Также на фронте погиб пулеметчик из Львовской области Петр Годило. Он выполнял боевое задание вблизи Гуляйполя. Во время атаки вражеских FPV-дронов он получил смертельное ранение.

  • К тому же в Херсоне в среду, 3 декабря, провели в последний путь военнослужащего Владимира Колотила. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания в Сумской области.