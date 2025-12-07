Мужчину провели в последний путь в пятницу, 5 декабря, на Киевщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Боярскую городскую территориальную общину.
Что известно о погибшем защитнике?
Максим Шиянов родился 1 июля 1994 года в селе Забирье. В 2012 году окончил местную школу. Позже работал маляром, а в 2015 году некоторое время был на заработках за границей.
После женитьбы вместе с семьей мужчина переехал жить в Княжичи, а с рождением сына – в Петропавловскую Борщаговку.
В ряды территориальной обороны он присоединился в первые дни полномасштабного вторжения, а затем добровольно стал на защиту Украины в августе 2023 года – как боевой медик разведывательного взвода 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в составе Десантно-штурмовых войск.
Во время выполнения боевого задания 1 декабря 2023 года вблизи села Вербовое Пологовского района в Запорожье солдат погиб.
Его тело вернули во время очередного обмена, личность идентифицировали благодаря ДНК-экспертизе. В скорби остались жена, несовершеннолетний сын и бабушка.
Память о Герое Максиме Шиянове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков,
– написали в общине.
Погибший Максим Михайлович Шиянов / Фото Боярская МТО
Что известно о других потерях Украины?
В Херсоне 3 декабря в последний путь провели Владимира Колотила, который стал на защиту страны с первых дней широкомасштабного вторжения. Военный погиб во время выполнения боевого задания на Сумщине.
Смертельные ранения во время атаки вражеских FPV-дронов получил Петр Годило 24 ноября вблизи Гуляйполя Запорожской области. Пулеметчик был родом из Львовской области.
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 27 ноября погиб Роман Федорак – командир второго отделения беспилотных авиационных комплексов 10-й ОГШБр "Эдельвейс".