Мужчину провели в последний путь в пятницу, 5 декабря, на Киевщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Боярскую городскую территориальную общину.

Что известно о погибшем защитнике?

Максим Шиянов родился 1 июля 1994 года в селе Забирье. В 2012 году окончил местную школу. Позже работал маляром, а в 2015 году некоторое время был на заработках за границей.

После женитьбы вместе с семьей мужчина переехал жить в Княжичи, а с рождением сына – в Петропавловскую Борщаговку.

В ряды территориальной обороны он присоединился в первые дни полномасштабного вторжения, а затем добровольно стал на защиту Украины в августе 2023 года – как боевой медик разведывательного взвода 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в составе Десантно-штурмовых войск.

Во время выполнения боевого задания 1 декабря 2023 года вблизи села Вербовое Пологовского района в Запорожье солдат погиб.

Его тело вернули во время очередного обмена, личность идентифицировали благодаря ДНК-экспертизе. В скорби остались жена, несовершеннолетний сын и бабушка.

Память о Герое Максиме Шиянове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков,

– написали в общине.



Погибший Максим Михайлович Шиянов / Фото Боярская МТО

