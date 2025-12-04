Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Владимир Колотило погиб на фронте
Мама военного, Раиса, рассказала, что Владимир Колотило присоединился к рядам ВСУ с первых дней широкомасштабного вторжения.
Он любил Украину, свою жену и сыночка. В первых рядах, не дождавшись, что его призовут, пошел защищать наше государство. 24 февраля 2022 года он уже был в военкомате,
– добавила женщина.
По словам родственницы военного Анны Сапон, Владимир был добрым, веселым и имел широкий круг друзей. До вторжения мужчина работал на судостроительном заводе.
Мужчина встал на защиту Украины с первых дней вторжения / Фото: Суспильне Херсон
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Колотила. Вечная память Герою!
Они отдали жизнь за Украину
1 декабря стало известно, что в бою с оккупантами погиб 45-летний Василий Хомко, бывший режиссер шоу "Орел и решка". Прощание с военным состоится в пятницу, 5 декабря.
Война также унесла жизнь звукорежиссера Эдуард Павлова. Он много лет работал в сети пабов Docker, мужчине было 53 года.
В Донецкой области 27 ноября погиб военный Роман Федорак. Павший воин был командиром второго отделения беспилотных авиационных комплексов горно-штурмового батальона управления 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".