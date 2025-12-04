Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Володимир Колотіло загинув на фронті
Мама військового, Раїса, розповіла, що Володимир Колотіло долучився до лав ЗСУ з перших днів широкомасштабного вторгнення.
Він любив Україну, свою дружину та синочка. У перших рядах, не чекавши, що його призвуть, пішов захищати нашу державу. 24 лютого 2022 року він вже був у військкоматі,
– додала жінка.
За словами родички військового Анни Сапон, Володимир був добрим, веселим і мав широке коло друзів. До вторгнення чоловік працював на суднобудівному заводі.
Чоловік став на захист України з перших днів вторгнення / Фото: Суспільне Херсон
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Колотіла. Вічна пам'ять Герою!
Вони віддали життя на Україну
1 грудня стало відомо, що в бою з окупантами загинув 45-річний Василь Хомко, колишній режисер шоу "Орел і решка". Прощання з військовим відбудеться в п'ятницю, 5 грудня.
Війна також забрала життя звукорежисера Едуард Павлова. Він багато років працював у мережі пабів Docker, чоловіку було 53 роки.
На Донеччині 27 листопада загинув військовий Роман Федорак. Полеглий воїн був командиром другого відділення безпілотних авіаційних комплексів гірсько-штурмового батальйону управління 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".