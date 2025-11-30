Сумну звістку повідомив мер Коломиї, що на Івано-Франківщині, Богдан Станіславський, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель Романа Федорака?

На Прикарпатті повідомили про загибель молодшого сержанта Романа Федорака. Під час виконання бойового завдання 27 листопада 2025 року він віддав життя за Україну. Як повідомив Станіславський, загинув захисник поблизу Переїзного Бахмутського району, що на Донеччині.

Полеглий воїн був командиром другого відділення безпілотних авіаційних комплексів гірсько-штурмового батальйону управління 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Висловлюємо співчуття всім, хто знав Романа. Вічна пам'ять та слава нашому Захиснику,

– додав мер Коломиї.

Попрощаються з військовим у соборі Преображення Христового УГКЦ о 10:00 у понеділок, 1 грудня. Поховають захисника на міській Алеї Слави.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана полеглому воїну!

