Печальную весть сообщил мэр Коломыи, что на Ивано-Франковщине, Богдан Станиславский, передает 24 Канал.

Смотрите также "Он спешил к нам попрощаться": история полицейского из Бахмута, который погиб на войне

Что известно о гибели Романа Федорака?

На Прикарпатье сообщили о гибели младшего сержанта Романа Федорака. Во время выполнения боевого задания 27 ноября 2025 года он отдал жизнь за Украину. Как сообщил Станиславский, погиб защитник вблизи Переездного Бахмутского района, что в Донецкой области.

Павший воин был командиром второго отделения беспилотных авиационных комплексов горно-штурмового батальона управления 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Выражаем соболезнования всем, кто знал Романа. Вечная память и слава нашему Защитнику,

– добавил мэр Коломыи.

Простятся с военным в соборе Преображения Христова УГКЦ в 10:00 в понедельник, 1 декабря. Похоронят защитника на городской Аллее Славы.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и почет павшему воину!

Кого недавно потеряла Украина?