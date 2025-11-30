Печальную весть сообщил мэр Коломыи, что на Ивано-Франковщине, Богдан Станиславский, передает 24 Канал.
Смотрите также "Он спешил к нам попрощаться": история полицейского из Бахмута, который погиб на войне
Что известно о гибели Романа Федорака?
На Прикарпатье сообщили о гибели младшего сержанта Романа Федорака. Во время выполнения боевого задания 27 ноября 2025 года он отдал жизнь за Украину. Как сообщил Станиславский, погиб защитник вблизи Переездного Бахмутского района, что в Донецкой области.
Павший воин был командиром второго отделения беспилотных авиационных комплексов горно-штурмового батальона управления 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Выражаем соболезнования всем, кто знал Романа. Вечная память и слава нашему Защитнику,
– добавил мэр Коломыи.
Простятся с военным в соборе Преображения Христова УГКЦ в 10:00 в понедельник, 1 декабря. Похоронят защитника на городской Аллее Славы.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и почет павшему воину!
Кого недавно потеряла Украина?
Стало известно, что под Изюмом погиб доброволец из Чехии по имени Йирка. Ему было 27 лет. Он стал пятым гражданином Чехии, который погиб на войне в Украине.
Во время боевого задания на фронте погибли Мирослава Копча и Артур Вильчинский. Военная с позывным "Акира" была художницей и дизайнером. Ее собрат "Луч" работал конструктором в производстве тюнинга оружия.
В Донецкой области погиб старший солдат Сергей Савельев 2 ноября. Простились с ним в Броварах, Киевской области.