Недавно стало известно, что Йирка погиб на Харьковщине, передает 24 Канал со ссылкой на iDnes.

Что известно о погибшем добровольце из Чехии?

Йирка К. был выпускником Средней художественно-промышленной школы в Угерском Градиште. Парень учился в школе до третьего курса, после чего покинул ее в 2019 году.

На прошлой неделе нас поразила печальная весть. На войне на украинском фронте под Изюмом погиб наш бывший студент специальности камнеобработки, Йирка К. Ему было 27 лет. Вечная ему память,

– говорится в сообщении учебного заведения.

Классная руководительница Карла Странская рассказала, что хорошо запомнила Йирку. Он был добросовестным и серьезным учеником, а еще настоящим талантом, который тонко чувствовал детали.

Также женщина вспоминает, что парень был замкнутым и держался своего круга друзей.

Странская призналась, что известие об участии Йирки в боях в Украине сначала ее удивило. Впрочем, вскоре она поняла, что это соответствует его чувствительности к справедливости и стремлению искать правду.

К слову, пресс-секретарь чешского МИД Мариана Вернерова в комментарии изданию заявила, что Йирка считается пропавшим без вести.

Заметим, что он стал пятым гражданином Чехии, который погиб в боях за Украину.

