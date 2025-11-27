Они были частью добровольческого подразделения "Баракуда". О трагическом известии сообщили на Инстаграм-странице части, передает 24 Канал.
К теме Почти год считался пропавшим без вести: на Курщине погиб воин из Ивано-Франковской области Дмитрий Угрин
Кем были "Акира" и "Луч" при жизни?
Мирослава Копча занималась дизайном и художественной графикой. Ей было 25 лет.
Девушка родом из Тернопольской области и долгое время жила во Львове. Она работала с различными графическими техниками, в частности, офортом, монотипией, картоногравюрой и тушью. В своем творчестве обращалась к темам телесности, памяти и визуальных образов.
В 2021 году художница представила свою первую персональную выставку "Конструкция" в Бережанах. Местные медиа тогда отмечали ее глубокий подход и выразительную интеллектуальную интуицию, подчеркивая, что ее работы поднимают важные общественные и личностные темы.
Смотрите работы Мирославы Копчи / Фото с ее инстаграм-страницы
Художница участвовала во многих выставочных проектах в Украине и за рубежом, а также участвовала в ряде художественных и дизайнерских коллабораций. Кроме этого, Копча была дизайнером команды Frontline Team
Мирослава и Артур присоединились к добровольческому подразделению аэроразведки, корректировки огня и ударных БПаК, где защищали Украину.
Они были светлыми и искренними Людьми. Достойными Украинцами. Теми, кто делал мир вокруг себя лучше даже в самые темные дни. Для нас большая честь служить с вами в одном строю. Мы продолжим вашу работу. Мы отомстим,
– написали на странице подразделения.
Кстати, "Акира" создала визуальный стиль для производства тюнинга оружия "Крук", где работал конструктором ее собрат Артур Вильчинский.
О тяжелой потере высказались и в "Круке".
Вчера нас в Круке стало меньше, а кто остался стали злее. Двое наших талантливых и преданных людей погибли вчера ночью во время выполнения боевого задания,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших. Вечная память и дань уважения павшим воинам!
Потери Украины на войне за последнее время
Харьковский художник и поэт Сергей Науменко, который проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, погиб во время боевых действий.
Лейтенант полиции Владислав Свиридов погиб 16 ноября 2025 года на Купянском направлении в результате поражения FPV-дроном. У погибшего остался 11-летний сын.
12 ноября в Донецкой области в результате минометного обстрела погиб 26-летний Дмитрий Палий – полицейский из Житомирской области.
Украинский дзюдоист Андрей Сиробаба погиб 29 октября 2025 года во время выполнения боевого задания недалеко от села Грековка Луганской области.