Они были частью добровольческого подразделения "Баракуда". О трагическом известии сообщили на Инстаграм-странице части, передает 24 Канал.

Кем были "Акира" и "Луч" при жизни?

Мирослава Копча занималась дизайном и художественной графикой. Ей было 25 лет.

Девушка родом из Тернопольской области и долгое время жила во Львове. Она работала с различными графическими техниками, в частности, офортом, монотипией, картоногравюрой и тушью. В своем творчестве обращалась к темам телесности, памяти и визуальных образов.

В 2021 году художница представила свою первую персональную выставку "Конструкция" в Бережанах. Местные медиа тогда отмечали ее глубокий подход и выразительную интеллектуальную интуицию, подчеркивая, что ее работы поднимают важные общественные и личностные темы.

Смотрите работы Мирославы Копчи / Фото с ее инстаграм-страницы

Художница участвовала во многих выставочных проектах в Украине и за рубежом, а также участвовала в ряде художественных и дизайнерских коллабораций. Кроме этого, Копча была дизайнером команды Frontline Team

Мирослава и Артур присоединились к добровольческому подразделению аэроразведки, корректировки огня и ударных БПаК, где защищали Украину.

Они были светлыми и искренними Людьми. Достойными Украинцами. Теми, кто делал мир вокруг себя лучше даже в самые темные дни. Для нас большая честь служить с вами в одном строю. Мы продолжим вашу работу. Мы отомстим,

– написали на странице подразделения.

Кстати, "Акира" создала визуальный стиль для производства тюнинга оружия "Крук", где работал конструктором ее собрат Артур Вильчинский.

О тяжелой потере высказались и в "Круке".