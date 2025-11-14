Об этом сообщило сообщество "Литературного SLAM", передает 24 Канал.

Смотрите также Поехал на войну в 18 лет: на Западе похоронят ирландца, защищавшего Украину

Что известно о гибели Сергея Науменко?

Харьковский художник и поэт Сергей Науменко, который последние годы служил в рядах Вооруженных сил Украины, погиб на фронте.

Сегодня стало известно, что ушел из жизни наш друг и настоящая легенда слэма – Сергей Науменко. В это до сих пор не верится, кажется будто это просто очередная артистическая выходка от него, перфоманс, художественный акт. Еще пару минут и появится сообщение, что с ним все хорошо. Что вот он запланирует видеочат в чате слэма, сбросит свое произведение, напишет о встрече,

– говорится в заметке.

Науменко поступил в ВСУ в 2023 году. Участвовал в контрнаступлении на запорожском направлении. Был ранен.

Прощание с военным состоится 15 ноября в 13:00 в селе Долгий Войнилов на Львовщине.

Каких еще людей Украина недавно потеряла на войне?