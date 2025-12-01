Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Что известно о смерти Владимира Шульца?

Стало известно, что умер соучредитель и заместитель гендиректора "РБК-Украина" Владимир Николаевич Шульц. В издании сообщили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

На момент смерти Владимиру Шульцу было 54 года. Его похоронили 1 декабря в Киевской области.

Владимир был душой издания, он стоял у истоков создания РБК-Украина в 2006 году,

– написали в издании.

Коллектив сообщил, что скорбит и выражает соболезнования родным и близким коллеги.

