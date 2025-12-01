Про це інформує 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Що відомо про смерть Володимира Шульца?

Стало відомо, що помер співзасновник та заступник гендиректора "РБК-Україна" Володимир Миколайович Шульц. У виданні повідомили, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

На момент смерті Володимиру Шульцу було 54 роки. Його поховали 1 грудня у Київській області.

Володимир був душею видання, він стояв біля витоків створення РБК-Україна у 2006 році,

– написали у виданні.

Колектив повідомив, що сумує та висловлює співчуття рідним і близьким колеги.

