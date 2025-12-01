Про це інформує 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Що відомо про смерть Володимира Шульца?
Стало відомо, що помер співзасновник та заступник гендиректора "РБК-Україна" Володимир Миколайович Шульц. У виданні повідомили, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність.
На момент смерті Володимиру Шульцу було 54 роки. Його поховали 1 грудня у Київській області.
Володимир був душею видання, він стояв біля витоків створення РБК-Україна у 2006 році,
– написали у виданні.
Колектив повідомив, що сумує та висловлює співчуття рідним і близьким колеги.
Кого з журналістів нещодавно втратила Україна?
Карл Смутко помер 3 листопада. Він був українським фотографом і журналістом, який співпрацював із медіа Varosh з 2016 року.
23 жовтня у Краматорську Росія вбила журналістів Олену Губанову та Євгена Кармазіна. Загинули вони внаслідок удару російського дрона.
За Україну поліг журналіст Богдан Будай. Він загинув 26 вересня під час виконання службових обов'язків.