Про це пише 24 Канал із посиланням на Varosh.
Що пишуть про Карла Смутка?
Смутко працював у виданні Varosh з 2016 року. Він створив тисячі портретів людей, про яких журналісти хотіли розповісти країні. Через його світлини видання перевідкривало Закарпаття, показувало добрі справи й дії.
Карл сам був людиною добрих справ і дій – порядний, чесний, із чудовим почуттям гумору та часом повчальними інтонаціями. Людина, яка вміла бачити красу – у природі, в людях, у житті,
– пишуть у виданні.
Смутко разом з колегами об'їздив усе Закарпаття та провів з ними сотні довгих розмов у автомобільних мандрівках.
Український захисник Олег Колесник отримав важкі поранення під час боротьби з окупантами. 32-річний воїн помер від важких поранень.
Мирон Спольський, голова світового "Пласту" та засновник першої київської піцерії "Везувіо", помер 31 жовтня. У Світовому Конґресі Українців зазначили, що Мирон Спольський був опорою світової української спільноти та візіонером, чия відданість протягом життя зміцнювала українську ідентичність, єдність і стійкість у всьому світі.
На війні проти російських окупантів загинув український захисник Владислав Торко. Він служив у спецпідрозділі ГУР "Kraken" і віддав життя 20 жовтня 2025 року.