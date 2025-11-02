Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Світовий Конґрес Українців та Укрінформ.
Що відомо про смерть Мирона Спольський?
У Світовому Конґресі Українців зазначили, що Мирон Спольський був опорою світової української спільноти та візіонером, чия відданість протягом життя зміцнювала українську ідентичність, єдність і стійкість у всьому світі.
Завдяки своєму лідерству в "Пласті", Мирон надихав покоління української молоді на служіння, патріотизм і лідерство. Його невтомна праця виходила далеко за межі організаційної діяльності – він був непохитним захисником суверенітету та демократії України, щедро підтримуючи ініціативи, що оберігали майбутнє нашої держави,
– зазначили у заяві.
У СКУ наголосили, що спадок Мирона – це приклад непохитної відданості та самовідданого служіння. Його внесок ще довго буде формувати українську справу.
Особисту шану померлому висловив президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод. Він наголосив на багаторічній дружбі з Мироном Спольським та спільній боротьбі за демократію України.
"Мав честь знати Мирона понад 20 років. Одним із теплих спогадів є наша участь у Місії спостерігачів за виборами 2004 року в Україні, коли Мирон, власник піцерії Vesuvio's Pizza, щедро щовечора пригощав піцою нашу команду волонтерів СКУ, які боронили демократію України. Цей простий жест багато сказав про його характер – завжди щедрий, завжди підтримував, завжди стояв на боці правди", – розповів Ґрод.
Він зауважив, що Мирон Спольський усе своє життя самовіддано служив українській справі, за що йому будуть вічно вдячні.
Твого лідерства і дружби дуже бракуватиме. Вічний спочинок, друже. Нехай твоя душа знайде мир, а пам'ять про тебе живе в серцях тих, кого ти надихав і підтримував. Вічная пам'ять,
– сказав президент Світового Конґресу Українців.
Як пройшло прощання з Мироном Спольським у Києві?
Уже 2 листопада відбулося прощання з Мироном Спольським у Києві. Провести в останню путь Спольського до Михайлівського Золотоверхого монастиря прийшли рідні, друзі та члени "Пласту".
Після прощання в Києві у понеділок, 3 листопада, відбудеться парастас у катедрі Святого Юрія у Львові. У вівторок, 4 листопада, пройде чин похорону в тій самій катедрі, після чого пройде церемонія поховання на Личаківському цвинтарі в Пластовому пантеоні.
Яким було прощання з Мироном Спольським у Києві / Фото Юлія Овсяннікова, Укрінформ
В організації "Пласт" у світі зазначили, що життя Мирона Спольського стало доказом того, що справжнє лідерство – це передусім людяність.
"Для всіх, хто мав щастя знати Мирона, він був прикладом працьовитості, шляхетності й глибокої сердечності. Його щоденна робота, служіння та щира турбота про спільноту назавжди залишаться у нашій пам'яті", – зазначається у публікації.
Які ще факти про Мирона Спольського необхідно знати?
- Мирон Спольский народився 14 серпня 1952 року у Торонто, що в Канаді, у родині пластуна, видатного громадського і політичного діяча Ярослава Спольського. Навчався у Йоркському університеті.
- З січня 1988 переїхав до України й проживав у Києві. В Україні Спольський займався бізнесом, зокрема володів мережею ресторанів – "Піца Везувіо", яка є найстарішою в українській столиці та продовжує працювати й нині.
- До "Пласту" Спольський належав з 1959 року. Пластував в Торонто (до 1977 року), Вінніпегу (до 1992 року) та Києві з 2005 року.