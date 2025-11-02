Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Світовий Конґрес Українців та Укрінформ.

Що відомо про смерть Мирона Спольський?

У Світовому Конґресі Українців зазначили, що Мирон Спольський був опорою світової української спільноти та візіонером, чия відданість протягом життя зміцнювала українську ідентичність, єдність і стійкість у всьому світі.

Завдяки своєму лідерству в "Пласті", Мирон надихав покоління української молоді на служіння, патріотизм і лідерство. Його невтомна праця виходила далеко за межі організаційної діяльності – він був непохитним захисником суверенітету та демократії України, щедро підтримуючи ініціативи, що оберігали майбутнє нашої держави,

– зазначили у заяві.

У СКУ наголосили, що спадок Мирона – це приклад непохитної відданості та самовідданого служіння. Його внесок ще довго буде формувати українську справу.

Особисту шану померлому висловив президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод. Він наголосив на багаторічній дружбі з Мироном Спольським та спільній боротьбі за демократію України.

"Мав честь знати Мирона понад 20 років. Одним із теплих спогадів є наша участь у Місії спостерігачів за виборами 2004 року в Україні, коли Мирон, власник піцерії Vesuvio's Pizza, щедро щовечора пригощав піцою нашу команду волонтерів СКУ, які боронили демократію України. Цей простий жест багато сказав про його характер – завжди щедрий, завжди підтримував, завжди стояв на боці правди", – розповів Ґрод.

Він зауважив, що Мирон Спольський усе своє життя самовіддано служив українській справі, за що йому будуть вічно вдячні.

Твого лідерства і дружби дуже бракуватиме. Вічний спочинок, друже. Нехай твоя душа знайде мир, а пам'ять про тебе живе в серцях тих, кого ти надихав і підтримував. Вічная пам'ять,

– сказав президент Світового Конґресу Українців.

Як пройшло прощання з Мироном Спольським у Києві?

Уже 2 листопада відбулося прощання з Мироном Спольським у Києві. Провести в останню путь Спольського до Михайлівського Золотоверхого монастиря прийшли рідні, друзі та члени "Пласту".

Після прощання в Києві у понеділок, 3 листопада, відбудеться парастас у катедрі Святого Юрія у Львові. У вівторок, 4 листопада, пройде чин похорону в тій самій катедрі, після чого пройде церемонія поховання на Личаківському цвинтарі в Пластовому пантеоні.

Яким було прощання з Мироном Спольським у Києві / Фото Юлія Овсяннікова, Укрінформ

В організації "Пласт" у світі зазначили, що життя Мирона Спольського стало доказом того, що справжнє лідерство – це передусім людяність.

"Для всіх, хто мав щастя знати Мирона, він був прикладом працьовитості, шляхетності й глибокої сердечності. Його щоденна робота, служіння та щира турбота про спільноту назавжди залишаться у нашій пам'яті", – зазначається у публікації.

Які ще факти про Мирона Спольського необхідно знати?