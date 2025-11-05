Із Героєм попрощалися 3 листопада у Ворзелі Київської області. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Дивіться також Загибель військових на Дніпропетровщині: деяких посадових осіб відсторонили від посад

Що відомо про загиблого воїна Олега Колесника?

Олег Колесник захищав Україну на Покровському напрямку. Там в одному з боїв військовий отримав важке поранення. Лікарі в Дніпрі зробили все можливе, щоб надати йому життєво необхідну допомогу, однак 20 жовтня Олег Колесник помер.

Захиснику було 32 роки. Народився Олег Колесник на Донеччині, в селі Колодязі Лиманського району. До війська він долучився добровільно у 2022 році.

Олега пам'ятають як веселого, щирого й компанійського чоловіка.

В Олега залишилися дружина Дар’я та брат Олексій. Щирі співчуття близьким. Російський ворог забрав у них і дім, і дорогу людину,

– написав Федорук.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним Олега Колесника з приводу його смерті. Герої живуть доти, доки про них пам'ятають. Вічна шана Герою!

Україна втрачає на війні захисників