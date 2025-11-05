Із Героєм попрощалися 3 листопада у Ворзелі Київської області. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.
Що відомо про загиблого воїна Олега Колесника?
Олег Колесник захищав Україну на Покровському напрямку. Там в одному з боїв військовий отримав важке поранення. Лікарі в Дніпрі зробили все можливе, щоб надати йому життєво необхідну допомогу, однак 20 жовтня Олег Колесник помер.
Захиснику було 32 роки. Народився Олег Колесник на Донеччині, в селі Колодязі Лиманського району. До війська він долучився добровільно у 2022 році.
Олега пам'ятають як веселого, щирого й компанійського чоловіка.
В Олега залишилися дружина Дар’я та брат Олексій. Щирі співчуття близьким. Російський ворог забрав у них і дім, і дорогу людину,
– написав Федорук.
Редакція 24 Каналу співчуває рідним Олега Колесника з приводу його смерті. Герої живуть доти, доки про них пам'ятають. Вічна шана Герою!
Україна втрачає на війні захисників
У жовтні Україна втратила українського захисника Олександра Ященка з Полтавської області. Він загинув у Харківській області, де протидіяв російським окупантам. У цивільному житті захисник був учителем.
На фронті загинув фотограф медіапроєкту Ukraїner Костянтин Гузенко. Він ніколи не боявся їхати на зйомки в небезпечні місця, а пізніше вирішив доєднатися до морської піхоти. Костянтин загинув в бою 2 листопада.
Через удар ворога балістикою по площі, де нагороджували бійців, загинули кілька українських захисників, зокрема 43-річний Володимир "Знахар" Святненко. 1 листопада Росія влучила по місцю, де зібралися пілоти й піхотинці однієї з бригад.