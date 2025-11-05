С Героем попрощались 3 ноября в Ворзеле Киевской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.
Что известно о погибшем воине Олеге Колеснике?
Олег Колесник защищал Украину на Покровском направлении. Там в одном из боев военный получил тяжелое ранение. Врачи в Днепре сделали все возможное, чтобы предоставить ему жизненно необходимую помощь, однако 20 октября Олег Колесник умер.
Защитнику было 32 года. Родился Олег Колесник в Донецкой области, в селе Колодязи Лиманского района. В армию он присоединился добровольно в 2022 году.
Олега помнят как веселого, искреннего и компанейского мужчину.
У Олега остались жена Дарья и брат Алексей. Искренние соболезнования близким. Российский враг забрал у них и дом, и дорогого человека,
– написал Федорук.
Редакция 24 Канала соболезнует родным Олега Колесника по поводу его смерти. Герои живут до тех пор, пока о них помнят. Вечная дань уважения Герою!
Украина теряет на войне защитников
В октябре Украина потеряла украинского защитника Александра Ященко из Полтавской области. Он погиб в Харьковской области, где противодействовал российским оккупантам. В гражданской жизни защитник был учителем.
На фронте погиб фотограф медиапроекта Ukraїner Константин Гузенко. Он никогда не боялся ехать на съемки в опасные места, а позже решил присоединиться к морской пехоте. Константин погиб в бою 2 ноября.
Из-за удара врага баллистикой по площади, где награждали бойцов, погибли несколько украинских защитников, в частности 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко. 1 ноября Россия попала по месту, где собрались пилоты и пехотинцы одной из бригад.