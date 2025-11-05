С Героем попрощались 3 ноября в Ворзеле Киевской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.

Смотрите также Гибель военных на Днепропетровщине: некоторых должностных лиц отстранили от должностей

Что известно о погибшем воине Олеге Колеснике?

Олег Колесник защищал Украину на Покровском направлении. Там в одном из боев военный получил тяжелое ранение. Врачи в Днепре сделали все возможное, чтобы предоставить ему жизненно необходимую помощь, однако 20 октября Олег Колесник умер.

Защитнику было 32 года. Родился Олег Колесник в Донецкой области, в селе Колодязи Лиманского района. В армию он присоединился добровольно в 2022 году.

Олега помнят как веселого, искреннего и компанейского мужчину.

У Олега остались жена Дарья и брат Алексей. Искренние соболезнования близким. Российский враг забрал у них и дом, и дорогого человека,

– написал Федорук.

Редакция 24 Канала соболезнует родным Олега Колесника по поводу его смерти. Герои живут до тех пор, пока о них помнят. Вечная дань уважения Герою!

Украина теряет на войне защитников