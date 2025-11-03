В частности, погиб 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко. Детали трагедии рассказал его брат и журналист ТСН Дмитрий Святненко, передает 24 Канал.

Что известно об ударе во время награждения военных?

По словам журналиста, украинских военных собрали в приказном порядке на открытой местности. На плацу были пилоты и пехотинцы бригады.

Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась,

– отметил Святненко.

К слову, в результате российской атаки 1 ноября погиб Владимир "Знахарь" Святненко, который воевал с 2023 года. Мужчина прошел бои в Крынках, Курахово, Марьянке, Красногоровке и был среди первых, кто начал управлять оптическими БпЛА.

Его ставили в образец другим. Он выносил раненых, спасал собратьев – не зря позывной "Знахарь"... Он учил и мотивировал собратьев. В конце концов, когда его отпустили в отпуск за границу, он вернулся,

– вспоминает брат покойного.

За день до трагедии пресс-служба бригады записала с бойцом видео.

