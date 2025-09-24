Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось,
– говорится в сообщении.
В среду, 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Среди примененных средств поражения – две баллистические ракеты "Искандер".
